«نمو» تكسب 150 نقطة بتداولات قيمتها 23 مليون ريال

صعدت السوق الموازية "نمو" 150 نقطة بنحو 0.66 في المائة لتغلق عند 22776 نقطة. وزادت قيمة التداول 20 في المائة ما يعادل 3.9 مليون إلى 23 مليون ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 5 في المائة بواقع 62 ألفا لتبلغ 1.4 مليون سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 2870 صفقة مرتفعة 162 صفقة بمقدار 6 في المائة. وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الرعاية المستقبلية" بنحو 7 في المائة ليبلغ 19.58 ريال، يليه "فش فاش" بـ5 في المائة ليصل إلى 19.14 ريال، وحل ثالثا سهم "غذاء السلطان" 4.8 في المائة حيث أغلق عند 64 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "ماربل ديزاين" بواقع 6.9 في المائة ليغلق عند 82.70 ريال، يليه "لدن" بـ6.6 في المائة إلى 3.70 ريال، وحل ثالثا سهم "بناء" بمقدار 6 في المائة مقفلا عند 40.40 ريال.وكان الأعلى تداولا "جاهز" بنحو خمسة ملايين ريال، ثم "مصاعد أطلس" بقيمة 2.6 مليون ريال، وحل ثالثا "مناولة" بمبلغ 2.5 مليون ريال.