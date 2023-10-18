ارتفاع معظم البورصات الخليجية في تعاملات حذرة .. و«المصرية» عند مستوى قياسي

ارتفعت معظم البورصات الخليجية أمس مع استمرار الجهود لتخفيف التوتر في المنطقة، رغم أن المستثمرين ما زالوا حذرين إزاء الوضع، في حين سجلت السوق المصرية مستوى قياسيا بعد مكاسب لمعظم الأسهم.وبحسب "رويترز"، ارتفع مؤشر أبوظبي 0.8 في المائة إلى 9553 نقطة، مع صعود سهم "أدنوك للحفر" 0.3 في المائة و"مجموعة أغذية" 0.9 في المائة، و"أدنوك للإمداد" 1.2 في المائة، و"الدار العقارية" 0.9 في المائة.واستقرت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في الخليج، بعد أن تراجعت بأكثر من دولار أمس الأول قبل زيارة الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط. وتخلى مؤشر دبي عن مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضا 0.2 في المائة عند 3937 نقطة. وهبط سهم "إعمار للتطوير" 3.3 في المائة و"سالك" 0.3 في المائة، و"إمباور" 0.5 في المائة.كما انخفض مؤشر قطر 0.1 في المائة ليصل إلى 10034 نقطة بضغط من قطاعي النقل والبنوك اللذين تراجعا بنحو 1 و0.7 في المائة على الترتيب. وزاد مؤشر البحرين 0.1 في المائة إلى 1946 نقطة، بدعم سهم بنك السلام الذي صعد 0.6 في المائة، و"مجموعة جي إف إتش المالية" 2 في المائة. كما ارتفع سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية 0.2 في المائة، و"ألمنيوم البحرين" 0.7 في المائة.وارتفع مؤشر مسقط 0.2 في المائة إلى 4723 نقطة، وزاد سهم "المدينة للاستثمار" 7.9 في المائة، و"الوطني العماني" 3 في المائة. كما صعد سهم "عمان كلورين" 9.9 في المائة، و"ريسوت للأسمنت" 1.6 في المائة.وقفز مؤشر الكويت 3.3 في المائة ليبلغ 7488 نقطة بدعم من أسهم البنوك. وفي القاهرة، ارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 4 في المائة، مسجلا مستوى قياسيا بعد مكاسب لمعظم الأسهم على المؤشر، ومنها سهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة، الذي قفز 16.6 في المائة.وذكر بيان لمجلس الوزراء المصري أمس أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقعت اتفاقية إطارية بقيمة 6.75 مليار دولار مع شركة تشاينا إنرجي لإنشاء مشروعين للأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر في منطقة السخنة الصناعية.