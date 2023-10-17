زيادة رسوم العبور في قناة السويس 15% 

أعلنت هيئة قناة السويس في مصر عن زيادة رسوم العبور العادية عبر الممر المائي بنسبة 15 في المائة اعتبارا من 15 يناير.

وقالت الهيئة إن زيادة رسوم العبور العادية ستشمل ناقلات البترول الخام وناقلات المشتقات البترولية وناقلات الغاز البترولي المسال وناقلات الغاز الطبيعي المسال وناقلات المواد الكيميائية والمواد السائلة الأخرى وسفن الحاويات وحاملات السيارات وسفن الركاب والوحدات العائمة الخاصة.

كما أعلنت عن زيادة رسوم العبور العادية بنسبة خمسة في المائة لكل من سفن البضائع الصب الجاف وسفن البضائع العامة وسفن الدحرجة والسفن الأخرى.

وتعد قناة السويس وفقا لوكالة رويترز، أحد المصادر الرئيسة للنقد الأجنبي في مصر، إذ حققت دخلا بلغ 2.54 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2023 وحده.