" نيكاي" يتعافى مع تغلب تفاؤل الأرباح على مخاوف صراعات الشرق الأوسط

تعافى المؤشر نيكاي الياباني اليوم الثلاثاء، بعد الانخفاض الحاد الذي سجله في الجلسة السابقة، مقتفيا أثر وول ستريت وسط تفاؤل المستثمرين بشأن بيانات الأرباح المرتقبة التي تغلبت على المخاوف المرتبطة بالصراع في غزة.

وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعا 0.9 بالمائة عند 31944.31 نقطة، معوضا نحو نصف خسائر أمس الاثنين عندما هبط 2 في المائة، ومن بين 225 سهما على المؤشر ارتفع 172 وانخفض 49، في حين استقر اثنان، كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8 في المائة.

وقال كينجي آبي، المحلل في دايوا سيكيوريتيز "أتوقع أن الأرباح في كل من اليابان وأمريكا ستكون قوية هذا الربع، ومن المرجح أن يدعم ذلك أسعار الأسهم"، وانتعشت أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية بقوة، بعدما شهدت عمليات بيع مكثفة في بداية الأسبوع.

وسجلت عملاقة صناعة الرقائق اليابانية طوكيو إلكترون مكاسب كبيرة إذ قفز سهمها 2.4 في المائة. وارتفع سهم أدفانتست 1.2 في المائة وليزرتك 1.5 في المائة، وصعد سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة 2.7 في المائة.

ومع ذلك حذر كايل رودا المحلل في كابيتال دوت كوم من الاغترار بهذا، وكتب رودا في مذكرة "حركة الأسعار لا تشير إلى أن المخاطر التي تشكلها حرب برية صريحة في قطاع غزة قد انتهت، إذ تبدو الأمور أشبه بتصحيح الأوضاع بعد التحركات العنيفة نسبيا في مطلع الأسبوع الماضي".