ارتفاع حاد للأسهم الأمريكية مع التفاؤل بموسم الأرباح

أغلقت مؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع حاد اليوم الاثنين مع تفاؤل المستثمرين إزاء بداية موسم جني الأرباح.

ووفقا لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 44.02 نقطة، أو ما يعادل 1.02 بالمئة، إلى 4371.80 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 156.97 نقطة أو 1.17 بالمئة إلى 13564.20 نقطة، في حين ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 302.02 نقطة أو 0.90 بالمئة إلى 33972.31 نقطة.