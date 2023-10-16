كلمة "الأبّ" عربية فصيحة، ويكثر السؤال عن معناها فما معنى الأبّ؟ قال الله تعالى: "وَفاكِهَةً ‏وأَبّا" سورة (عبس)، آية (31).‏

ذكر أصحاب المعاجم أنَّ "الأَبّ": المرعى، ومنهم صاحب "مختار الصحاح"، وفَصَّل "المصباح ‏المنير" القول فيه، إذا جاء فيه: "(الأبّ): المرعى الذي لم يزرعه الناس، مما تأكله الدوابّ والأنعام. ‏ويقال: الفاكهة للناس، والأبّ للدواب"، ونسب إلى ابن فارس أنَّ اليابس من الفاكهة يسمى: الأبّ، ‏لأنه يعدّ زادا للشتاء والسفر.‏

وفي الوسيط: "(الأبُّ): العُشْب رطبه ويابسه"... والأبُّ: علف الحيوان.‏