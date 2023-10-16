كلمة "الأبّ" عربية فصيحة، ويكثر السؤال عن معناها فما معنى الأبّ؟ قال الله تعالى: "وَفاكِهَةً وأَبّا" سورة (عبس)، آية (31).
ذكر أصحاب المعاجم أنَّ "الأَبّ": المرعى، ومنهم صاحب "مختار الصحاح"، وفَصَّل "المصباح المنير" القول فيه، إذا جاء فيه: "(الأبّ): المرعى الذي لم يزرعه الناس، مما تأكله الدوابّ والأنعام. ويقال: الفاكهة للناس، والأبّ للدواب"، ونسب إلى ابن فارس أنَّ اليابس من الفاكهة يسمى: الأبّ، لأنه يعدّ زادا للشتاء والسفر.
وفي الوسيط: "(الأبُّ): العُشْب رطبه ويابسه"... والأبُّ: علف الحيوان.
الأبّ
كلمة "الأبّ" عربية فصيحة، ويكثر السؤال عن معناها فما معنى الأبّ؟ قال الله تعالى: "وَفاكِهَةً وأَبّا" سورة (عبس)، آية (31).
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