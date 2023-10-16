ديزني في مئويتها تعرض فيلما قصيرا بـ 543 شخصية

تحتفل ديزني بمئويتها بحضور أكثر من 500 شخصية يمثلون أبطال ديزني بدءا من ميكي إلى إلسا مرورا بكابتن هوك، وذلك عبر فيلم قصير الذي تبلغ مدته تسع دقائق بين الصور الرقمية والرسوم اليدوية واللقطات الحقيقية، على شكل رسالة حب إلى استوديو الرسوم المتحركة الشهير الذي يحتفل بمئويته.

وتظهر في الفيلم الذي استغرق العمل عليه عامين 543 شخصية من 85 فيلما طويلا وقصيرا، تخرج من اللوحات المعروضة في أروقة المقر الأمريكي للمجموعة حيث تتجمع لالتقاط صورة عائلية بعد رحيل الموظفين.

وقال ترينت كوري المخرج المشارك لهذا الإنجاز الفني والتكنولوجي إن العمل على هذا الفيلم كان "أشبه بتجميع أجزاء أكبر لعبة تركيب صور مفككة في حياته. واستعان كوري لهذا الغرض بأكثر من 100 شخص، إضافة إلى فناني رسوم متحركة سابقين و40 ممثلا عادوا خصيصا إلى العمل لهذه المناسبة.

ويسهم هذا الفيلم في إعادة الاعتبار إلى الرسوم المتحركة التقليدية التي استعيض عنها نهائيا بتلك الثلاثية الأبعاد في أفلام ديزني الطويلة، منذ "ويني ذي بوه" عام 2011.

فـ"من بين 543 شخصية في الفيلم، ثمة نحو 450 مرسومة يدويا" بالقلم الرصاص على الورق، بحسب الفنان إريك جولدبرج الذي سبق أن عمل على "علاء الدين" و"بوكاهونتاس"، وأشرف على الجزء الثنائي البعد من الفيلم الاستعادي.

وقال "لم نأخذ شيئا من الأفلام الموجودة، سواء أكانت ثلاثية البعد أو ثنائية البعد، لذلك كان الأمر صعبا من الناحية التقنية".

ويخصص الفيلم أيضا تحية إلى فنان الرسوم المتحركة بورني ماتينسون الذي عمل 70 عاما لحساب "ديزني" وتوفي في فبراير الفائت، وإلى ملحن "ماري بوبينز" ريتشارد شيرمان، الذي أعاد وهو في الـ94 صوغ موسيقى أغنية والت ديزني المفضلة "فيد ذي بيردز".

وتكثف شركة الترفيه العملاقة أنشطتها في الذكرى المئوية لتأسيسها من خلال حفلات ومعارض وسواها، وسيكون أبرزها فيلم "ويش" المستوحى من كلاسيكيات "ديزني" الذي يعرض في نوفمبر المقبل.