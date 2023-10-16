"أسمنت اليمامة" تربح 40 مليون ريال في الربع الثالث .. بانخفاض 60 %

• ارتفاع مصاريف التمويل للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

• انخفاض قيمة المبيعات للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

يعود السبب الرئيس في انخفاض صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى

يعود السبب الرئيس في انخفاض صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:

يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى

يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى