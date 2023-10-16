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"أسمنت اليمامة" تربح 40 مليون ريال في الربع الثالث .. بانخفاض 60 %

"أسمنت اليمامة" تربح 40 مليون ريال في الربع الثالث .. بانخفاض 60 %

"الاقتصادية من الرياض

أعلنت شركة اسمنت اليمامة النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-09-2023 (3 أشهر)

بند

الربع الحالي

الربع المماثل من العام السابق

التغير%

الربع السابق

التغير %

المبيعات/الإيرادات

211,710

248,627

-14.85

218,940

-3.3

إجمالي الربح (الخسارة)

37,594

111,919

-66.41

83,558

-55.01

الربح (الخسارة) التشغيلي

20,799

96,583

-78.47

67,388

-69.14

صافي الربح بعد الزكاة والضريبة

40,783

101,334

-59.75

98,309

-58.52

إجمالي الدخل الشامل

40,425

105,711

-61.76

98,666

-59.03

جميع الأرقام بالـ (الأف) ريال

 

بند

الفترة الحالية

الفترة المماثلة من العام السابق

التغير%

المبيعات/الإيرادات

710,645

673,677

5.49

إجمالي الربح (الخسارة)

255,120

247,589

3.04

الربح (الخسارة) التشغيلي

205,279

200,950

2.15

صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة

251,490

221,646

13.46

إجمالي الدخل الشامل

250,955

217,984

15.12

إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية)

4,699,719

4,504,903

4.32

ربحية (خسارة) السهم

1.24

1.09

جميع الأرقام بالـ (الأف) ريال

 

بند

توضيح

يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى

يعود السبب الرئيس في انخفاض صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

• انخفاض قيمة المبيعات للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

• ارتفاع مصاريف التمويل للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى

يعود السبب الرئيس في انخفاض صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:

• انخفاض قيمة المبيعات للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.

• انخفاض الإيرادات الأخرى للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.

يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى

يعود السبب الرئيس في ارتفاع صافي الربح للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى:

• ارتفاع قيمة المبيعات للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.

• ارتفاع الإيرادات الأخرى و رد مخصص الزكاة للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.

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