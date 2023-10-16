"أسمنت اليمامة" تربح 40 مليون ريال في الربع الثالث .. بانخفاض 60 %

أعلنت شركة اسمنت اليمامة النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-09-2023 (3 أشهر)
|
بند
|
الربع الحالي
|
الربع المماثل من العام السابق
|
التغير%
|
الربع السابق
|
التغير %
|
المبيعات/الإيرادات
|
211,710
|
248,627
|
-14.85
|
218,940
|
-3.3
|
إجمالي الربح (الخسارة)
|
37,594
|
111,919
|
-66.41
|
83,558
|
-55.01
|
الربح (الخسارة) التشغيلي
|
20,799
|
96,583
|
-78.47
|
67,388
|
-69.14
|
صافي الربح بعد الزكاة والضريبة
|
40,783
|
101,334
|
-59.75
|
98,309
|
-58.52
|
إجمالي الدخل الشامل
|
40,425
|
105,711
|
-61.76
|
98,666
|
-59.03
|
جميع الأرقام بالـ (الأف) ريال
|
بند
|
الفترة الحالية
|
الفترة المماثلة من العام السابق
|
التغير%
|
المبيعات/الإيرادات
|
710,645
|
673,677
|
5.49
|
إجمالي الربح (الخسارة)
|
255,120
|
247,589
|
3.04
|
الربح (الخسارة) التشغيلي
|
205,279
|
200,950
|
2.15
|
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
|
251,490
|
221,646
|
13.46
|
إجمالي الدخل الشامل
|
250,955
|
217,984
|
15.12
|
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية)
|
4,699,719
|
4,504,903
|
4.32
|
ربحية (خسارة) السهم
|
1.24
|
1.09
|
جميع الأرقام بالـ (الأف) ريال
|
بند
|
توضيح
|
يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى
|
يعود السبب الرئيس في انخفاض صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:
• انخفاض قيمة المبيعات للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
• ارتفاع مصاريف التمويل للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
|
يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى
|
يعود السبب الرئيس في انخفاض صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:
• انخفاض قيمة المبيعات للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.
• انخفاض الإيرادات الأخرى للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.
|
يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى
|
يعود السبب الرئيس في ارتفاع صافي الربح للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى:
• ارتفاع قيمة المبيعات للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.
• ارتفاع الإيرادات الأخرى و رد مخصص الزكاة للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.
|
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