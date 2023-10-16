"فيتش": القروض الاستهلاكية للأسر في كوريا زادت رغم ارتفاع الفائدة

قالت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، إن تراكم الديون الاستهلاكية الجديدة للأسر يمكن ان يؤدي إلى تفاقم مصدرا أساسيا للضعف الهيكلي للقطاع المصرفي الكوري الجنوبي مع تقييد بيئة التشغيل بشكل عام.

ونقلت "بلومبيرج" عن مات شوي وهياكيو شانج ودونكان إينس، محللي مؤسسة فيتش في التقرير القول إن قروض البنوك للأسر عادت للنمو خلال الشهور الأخيرة رغم ارتفاع أسعار الفائدة.

وقالت فيتش إنه في حين بدأ ظهور تأثيرات تحرك كوريا نحو استقرار السوق العقارية، فمن المحتمل أن تجدد تركيز صناع السياسة النقدية على احتواء نمو قروض القطاع الخاص وبخاصة الأسر، كما تتوقع تراجع حدة تدهور جودة أصول البنوك الكورية خلال العام أو العامين المقبلين، دون حدوث أزمة كبيرة في السوق العقارية.

وأضافت أنها ترى أن المؤسسات المالية غير المصرفية معرضة بشكل كبير للجزء الأضعف من منحنى الائتمان في مواجهة الضغوط المرتبطة بارتفاع معدلات التأخر في سداد القروض على المدى القريب