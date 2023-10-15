المدينة المنورة .. مسابقة لتصميم «مسار بدر التاريخي»

أطلقت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة مسابقة متخصصة لتصميم وتطوير "مسار بدر التاريخي"، الذي يضم أكثر من 40 معلما تاريخيا على امتداد 175 كلم، حيث يبدأ من المدينة المنورة مرورا بمسجد العريش، ومنطقة الروحاء، والعدوتين الدنيا والقصوى، وعددا من المواقع وصولا إلى منطقة بدر التاريخية.

ويشكل المشروع إحدى مبادرات ومشاريع تأهيل وتفعيل مواقع التاريخ الإسلامي بمنطقة المدينة المنورة في أكثر من 100 موقع مرتبط بالسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي، تحت إشراف مكتب تنمية الوجهة بهيئة تطوير المنطقة، وفق خطة زمنية معتمدة حتى 2025.

وتهدف المسابقة إلى إحياء مسار بدر التاريخي من خلال تطبيق مبادئ التفكير الإبداعي والتخطيط الحضري، بما يمكن الزوار من استكشاف المواقع، ويسهم في إثراء تجربة زوار المدينة المنورة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات استراتيجية المنطقة، في حين حددت المسابقة خمس ركائز رئيسة، تشمل تضمين القيم التاريخية في الموقع العام للمشروع، إضافة إلى توفير تجربة استثنائية للزائر من خلال تعزيز البعد الإنساني والثقافي، والعمل على إبراز الأهمية التي يتمتع بها هذا الموقع المرتبط بالتاريخ الإسلامي، فضلا عن تعزيز الثقافة المجتمعية والشراكة المعرفية بما يسهم في تفعيل المواقع التاريخية لإثراء تجربة ضيوف الرحمن من زوار المدينة المنورة. ويرتكز النطاق المكاني للمسابقة على ربط كل مكونات المشروع وتحقيق الوصولية من خلال المخطط العام الشامل لمنطقة بدر التاريخية، وتصورات التطوير التي تحفظ الإرث التاريخي للمنطقة، إلى جانب تنسيق الطبيعة الجغرافية للمكان مع التصاميم المعمارية والمعالم والحضارية، فضلا عن تهيئة شبكة الفراغات العامة التي سيتم استثمارها لأغراض العروض المرئية والمتحفية.

وفي سياق متصل، ناقش اجتماع مجلس هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة أخيرا برئاسة أمير المنطقة، رئيس مجلس الهيئة، التوصيات المقترحة لإمكانية تضمين الجانب الاقتصادي للاستثمار في بعض عناصر المسار ضمن مراحل المسابقة، وتطوير تفاصيل المشروع الذي يدعم توجهات الهيئة في تفعيل إسهام القطاعات غير النفطية في رفع الناتج المحلي، والاستفادة من الأصول الطبيعية والثقافية، في ظل الإقبال المتزايد الذي تشهده المملكة ونمو القطاع السياحي على المستوى الوطني.