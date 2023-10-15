115 دولة تنقل منافسات دورة الألعاب العالمية القتالية "الرياض 2023"

يترقب مجتمع الرياضات القتالية العالمي انطلاق منافسات دورة الألعاب العالمية القتالية "الرياض 2023"، حيث تحظى الدورة باهتمام عالمي بارز تمثّل في إعلان قنوات تلفزيونية نقل منافسات الدورة إلى 115 دولة.

وتعتبر هذه النسخة هي الأكبر في تاريخ الدورة، من حيث أعداد المشاركين والتي بلغت 1500 لاعبا ولاعبة من نخبة الرياضيين لـ 120 دولة وسيتم بث منافسات الدورة التي تستضيفها الرياض خلال الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر الجاري إلى جميع أنحاء العالم.

وكشفت العديد من الشبكات التلفزيونية بثها لمباريات الدورة، منها Arena Sport و CEEN و Combate و La LigaTV و Olympic Channel و BeIN Sports، وذلك للوصول إلى جماهير وعشاق الألعاب القتالية في أوروبا وأمريكا اللاتينية وكندا وإفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وستتولى القنوات الرياضية السعودية النقل المباشر والحصري لمنافسات الدورة في المملكة، وستوفر تغطية خاصة طوال أيام الدورة على شبكة قنواتها، حيث ستقيم استوديوهات مصاحبة من قلب الحدث لجميع المنافسات مباشرةً طوال اليوم، بالإضافة إلى تواجد عدد من المراسلين لتغطية المنافسات التي ستقام في كافة الملاعب والأحداث وفعاليات منطقة المشجعين، لضمان نقل الصورة للمشاهد بشكل شامل.

ويمكن أيضا لجمهور الرياضات القتالية متابعة المنافسات عبر الإنترنت، وذلك بزيارة الموقع الرسمي لدورة الألعاب العالمية القتالية "الرياض 2023"، حيث سيتم بث مباريات الدورة مباشرة.

وتعتبر الرياض هي أول مدينة في الشرق الأوسط تستضيف هذا الحدث العالمي الكبير، وستقام المنافسات في الأرينا الرياضية بجامعة الملك سعود على مدار 11 يومًا في 16 رياضة هي الأيكيدو، مصارعة الذراعين، الملاكمة، المبارزة، الجودو، الجوجيتسو، الكاراتيه، الكيندو، الملاكمة والركل (الكيك بوكسنغ)، الملاكمة التايلاندية، السامبو، السافات، السومو، التايكوندو، المصارعة، الووشو.