الأمم المتحدة: الوضع في غزة وصل إلى مستوى خطير غير مسبوق

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الجمعة إن الوضع في غزة وصل إلى "مستوى خطير غير مسبوق"، مضيفا أنه على اتصال مستمر مع زعماء المنطقة للتركيز على سبل تخفيف المعاناة.

وقال للصحافيين "يجب دخول المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى جميع أنحاء غزة حتى نتمكن من إيصال الوقود والغذاء والماء إلى كل من يحتاج إليها. حتى الحروب لها قواعد".