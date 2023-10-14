تراجعات جماعية بالبورصة الأمريكية .. ناسداك يخسر 1.23%

أغلق المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك على تراجع اليوم الجمعة، إذ أدت بيانات ضعيفة لثقة المستهلكين والصراع في الشرق الأوسط إلى إحجام المستثمرين عن الرهانات عالية المخاطر ومحت أثر أرباح فصلية إيجابية لعدد من أكبر البنوك الأمريكية.

واستهلت مؤشرات وول ستريت الثلاثة التداولات على ارتفاع لكن الوضع تبدل بعد أن أظهرت القراءة الأولية لثقة المستهلك الأمريكي انخفاضا حادا في أكتوبر تشرين الأول.

ووفقا للبيانات الأولية، هبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 21.66 نقطة أو 0.49 في المائة إلى 4328.34 نقطة، كما تراجع ناسداك 166.98 نقطة أو 1.23 في المائة إلى 13407.23 نقطة. أما المؤشر داو جونز الصناعي فارتفع 39.41 نقطة أو 0.13 في المائة إلى 33673.39 نقطة عند الإغلاق.