بلومبرج: راتكليف يتصدر السباق للاستثمار في مانشستر يونايتد

نقلت بلومبرج عن أشخاص على دراية بالأمر أن جيم راتكليف المرشح الأقرب للفوز بسباق الاستثمار في مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إذ رفع الملياردير البريطاني عرضه ليتفوق على منافسيه من قطر.

وأضافت المصادر أن راتكليف، رئيس مجموعة إنيوس القابضة للكيماويات، في مفاوضات مع مالكي النادي، عائلى جليزر، ومستشاريهم، بحسب "رويترز".

وقالت المصادر إن راتكليف قد يتقدم بعرض لشراء بعض الأسهم المملوكة لكل من عائلة جليزر ومستثمري الأقلية في مانشستر يونايتد مشيرة إلى أنه قد يحصل على حصة أولية تبلغ نحو 25 في المائة من أسهم مانشستر يونايتد في صفقة قد تقدر قيمة النادي بأكثر من خمسة مليارات جنيه استرليني (6.1 مليار دولار).

وأضافت بلومبرج نقلا عن المصادر التي لم تسمها، أن عائلة جليزر ترى أن عرض راتكليف للاستحواذ على حصة أقلية بديلا أكثر جاذبية للعرض القطري للاستحواذ على النادي ككل.