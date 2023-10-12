بيانات التضخم الأمريكية تمحو مكاسب الأسهم الأوروبية عند الإغلاق

محت الأسهم الأوروبية مكاسب حققتها في التعاملات المبكرة اليوم بعد أن ارتفع التضخم في الولايات المتحدة في سبتمبر بأكثر من المتوقع.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.

وبحسب "رويترز" ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.4 في المائة في سبتمبر مقارنة مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم لارتفاع 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3.7 في المائة مقابل التقديرات البالغة 3.6 في المائة.

وصعدت أسهم شركات الطاقة 1.3 في المائة، لتقود مكاسب القطاعات، بعد أن ارتفعت أسعار النفط بفضل توقعات بأن أسعار الفائدة الأمريكية بلغت ذروتها.

وانخفضت أسهم المرافق والعقارات الحساسة لأسعار الفائدة 0.7 في المائة ونحو 1 في المائة على الترتيب.

وأظهر محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي لشهر سبتمبر، والذي صدر اليوم، انقساما بين صناع السياسات عندما اختاروا رفع سعر الفائدة على الودائع إلى مستوى غير مسبوق بلغ 4 في المائة، لكنه أشار إلى نهاية دورة التشديد.

وقفزت أسهم شركات الإعلام 0.9 في المائة إلى أعلى مستوياتها في 22 عاما.