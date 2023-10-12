بريطانيا: خسائر يومية للمتاجر بسبب السرقة والسلطة لا تفعل شئيا

بين عصابات إجرامية ومدمنين على المخدرات وأزمة غلاء معيشة، تواجه المؤسسات التجارية البريطانية موجة سرقات واعتداءات على موظفيها تصفها بغير المسبوقة، فيما تطالب السلطات بمساعدتها للتصدي لها.

يقول برافن خاريل (28 عاما)، وهو مدير أحد المتاجر بسينسبري في لندن: "نشهد يوميا سرقات لمتاجر، وأحيانا تسجل العمليات مرات عدة خلال اليوم"، مضيفا: "في معظم الأوقات، تسرق أطعمة أو عبوات مشروبات أو قهوة".

ويقدر برافين خاريل الخسائر المالية لمتجره بنحو 250 جنيها استرلينيا في الأسبوع، ويقول: "لا يحق لنا تعقبهم عندما يخرجون من المتجر.

وتقول ترايسي (54 سنة)، مديرة متجر "بوتس" في منطقة بيلسايز بارك السكنية شمالي لندن، إنها لا تملك أرقاما دقيقة عن الخسائر لكنها تشير إلى أن قيمتها عالية.

ويلفت مديرو عدد من المتاجر تحدثت إليهم وكالة فرانس برس، إلى لصوص من مختلف الأعمال. ويقول خاريل: "في الأسبوع الفائت، حاول شخص سرقة عبوات لكننا أمسكنا به، ثم حاول ضربي بزجاجة".

ويشير الاتحاد البريطاني لتجارة التجزئة، إلى أن نسبة سرقة المتاجر ارتفعت 27 في المائة هذا العام في عشر من أكبر المدن البريطانية، وهي ظاهرة لا تقتصر على المملكة المتحدة فحسب بل تؤثر أيضا على فرنسا، حيث زادت نسبة السرقات المماثلة 15 في المائة تقريبا في العام الفائت، وتؤثر في الولايات المتحدة أيضا.

وسجلت المتاجر أكثر من مليون عملية سرقة خلال العام الماضي، بحسب جمعية المحلات التجارية.

وخلال الأسبوع الفائت، رفع نحو 90 من رؤساء الشركات الكبرى في قطاع التجزئة في المملكة المتحدة، بينهم مديرو متاجر كبيرة كـ "تيسكو" وصيدليات كـ "بوتس" ومكتبات كـ "دبليو إتش سميث"، رسالة إلى وزيرة الداخلية يطالبونها فيها باتخاذ إجراءات ضد المجرمين الذين يسرقون المتاجر.



أكثر السرقات لحوم وحلويات ومشروبات

وتوضح جمعية المتاجر أن أكثر سلع تمت سرقتها هي اللحوم والمشروبات والحلويات، وأخرى ذات قيمة عالية يمكن أن يعيد بيعها أشخاص يواجهون مشكلة إدمان، أو مجموعات الجريمة المنظمة، مع العلم أن أزمة غلاء المعيشة تولد سرقات يقدم عليها أشخاص يواجهون صعوبات مالية.

وتبقى نسبة التضخم في المملكة المتحدة الأعلى بين دول مجموعة السبع، إذ بلغت 6.7 في المائة في أغسطس، مع أنها بدأت تسجل انخفاضا خلال الأشهر الأخيرة.

وفي المتاجر أو المحلات التجارية، اعتاد المستهلكون على رؤية ملصقات مكافحة للسرقة على المنتجات الغذائية الأساسية وبخاصة اللحوم.

وتشير سلسلة متاجر "كو- أوب" إلى زيادة في عمليات السرقة والجرائم والسلوك العنفي تجاه المجتمع بأكثر من الثلث في عام واحد، مع تسجيل نحو ألف حادث مماثل يوميا، وتحذر من أن بعض المناطق قد تصبح خالية من المحلات التجارية.

وفي الصيدليات، لم يعد البائعون يضعون مستحضرات التجميل على الرفوف بسبب تكرر سرقتها.

وداخل أحد متاجر "بوتس"، شهدت صحافية عملية سرقة قام بها رجل دخل المتجر مسرعا وملأ كيسا كان يحمله بكمية من أحمر الشفاه وطلاء الأظافر، قبل أن يلوذ بالفرار.

وخلال الصيف المنصرم، تجمع مئات الأشخاص بعد ظهر أحد الأيام أمام متجر لسلسلة "جاي دي سبورتس" لبيع الملابس الرياضية في شارع أكسفورد، استجابة لرسائل انتشرت عبر منصتي سناب تشات وتيك توك، تدعو إلى سرقة المتاجر.

وجرى تحصين عدد كبير من المحال بصورة موقتة فيما سجلت اشتباكات مع عناصر الشرطة التي أوقفت تسعة أشخاص.

وفي حين يستطيع متجر تابع لسلسلة "بوتس" في لندن تديره ترايسي تحمل الخسائر المالية، تجد المتاجر الصغيرة صعوبة كبيرة في ذلك.

لكن قدرة "بوتس" على تحمل عبء السرقات لا يعني أنه ليس معنيا بما يحصل، إضافة إلى نظام استدعاء الشرطة، تقول ترايسي: "ليس للمتجر أي عناصر أمن، فوحدنا من نعمل فيه".