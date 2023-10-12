أوبك تبقي على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024

أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم على توقعاتها لنمو قوي نسبيا للطلب العالمي على النفط في 2023 و2024، مشيرة إلى مؤشرات على اقتصاد عالمي مرن حتى الآن هذا العام، وتوقعت زيادة الطلب في الصين.

وذكرت المنظمة في تقرير شهري وفقا لرويترز أن الطلب العالمي على النفط سيزيد 2.25 مليون برميل يوميا في 2024، مقارنة مع زيادة 2.44 مليون برميل يوميا في 2023.

ولم يطرأ تغيير بشأن التوقعين عن الشهر الماضي.