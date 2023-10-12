الذهب عند أعلى مستوى في أسبوعين مع ترقب بيانات المستهلكين الأمريكيين

وسع الذهب مكاسبه اليوم ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة وسط توجه يتسم بالهدوء الحذر من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل نشر بيانات تضخم أمريكية يمكن أن تقدم المزيد من الدلالات بشأن أسعار الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1881 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09:51 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى منذ 27 سبتمبر. وبالمثل ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4 في المائة إلى 1894 دولارا.

وقال مايكل هيوسون كبير محللي السوق في سي.إم.سي ماركتس إن أسعار الذهب ارتفعت على خلفية تراجع العائدات والنبرة الأكثر ميلا إلى التيسير النقدي من جانب بعض مسؤولي البنوك المركزية والإقبال على الشراء كملاذ آمن.

وأظهر محضر اجتماع سبتمبر للمركزي الأمريكي أن الغموض المتزايد حول مسار الاقتصاد الأمريكي دفع صناع السياسات إلى تبني موقف حذر جديد الشهر الماضي، وهو ما أكدته سلسلة تصريحات لمسؤولي البنوك المركزية الأمريكية هذا الأسبوع.

ويركز المستثمرون الآن وفقا لوكالة رويترز على تقرير مؤشر أسعار المستهلكيين الأمريكييت المقرر صدوره اليوم، والذي من المتوقع أن يظهر اعتدال التضخم الشهر الماضي.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 22.16 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.2 في المائة إلى 886.68 دولار، بينما تراجع البلاديون 0.2 في المائة إلى 1165.17 دولار.

