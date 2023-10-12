نجاح اختبار أول توربين غاز يعمل بالهيدروجين 100%

أعلن تحالف أوروبي نجاح اختبار توربين غاز يعمل 100 في المائة بالهيدروجين، في سابقة من نوعها حول العالم، وتقدم يمهد الطريق لإزالة الكربون من مواقع عدة، كمصانع الأسمنت التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة.

وقال فرانك لاكروا، نائب المدير العام لشركة "إنجي" التي تشكل مع الشركتين الألمانية "سيمنس" والبريطانية "سنتراكس" وجامعات أوروبية تحالف "هايفلكس باور": "نجحنا في تحقيق أول إنجاز عالمي يتمثل في تشغيل توربين غازي لإنتاج الكهرباء 100 في المائة بالهيدروجين".

وأكد مؤيدو التقدم الذي أنجز في موقع مصنع للورق قرب مدينة ليموج وسط فرنسا، أن بالإمكان استخدام الهيدروجين كوسيلة مرنة لتخزين الكهرباء، على غرار ما يحصل في البطاريات، ما يمهد الطريق لإزالة الكربون سريعا من المواقع الصناعية التي تنبعث منها كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون.

وأنتج الهيدروجين المستخدم بواسطة محلل كهربائي، ثم تخزينه داخل خزان قبل تشغيل التوربين.

وأجريت التجربة باستخدام توربين "إنرجي اس جي تي -400" من ابتكار شركة "سيمنس" وفقا لوكالة فرانس برس، بعدما جرى تكييف نظام الحرق فيه ليعمل بالهيدروجين.

وعلى عكس الغاز المستخدم في العادة، يشتعل الهيدروجين بصورة أسرع وتكون ناره أكثر سخونة، لكن التحكم في السلامة المرتبطة به يتسم بصعوبة أكبر.

وبحسب لاكروا كان لا بد من تبديد تحديات مرتبطة بمقاومة المواد وتغليف غرفة الحرق وإيجاد إعدادات خاصة للتحكم في الاحتراق.