فيجا: انتقالي للسعودية أفضل خطوة اتخذتها

عد الإسباني جابري فيجا لاعب خط وسط فريق الأهلي لكرة القدم أن خطوة انتقاله من الدوري الإسباني "لاليجا" إلى دوري روشن السعودي بأنها كانت أفضل خطوة يمكنني اتخاذها، وأنه سعيد جدا في السعودية.

وتعاقد الأهلي مع الجوهرة الإسبانية (21 عاما) في أغسطس الماضي لتدعيم صفوف الفريق لكرة القدم لمدة ثلاثة أعوام تنتهي 2026 قادما من سيلتا فيجو الإسباني.

وتبلغ القيمة السوقية للاعب الإسباني 30 مليون يورو (119.5 مليون ريال)، وهي الأعلى في مشواره الذي بدأ في 2019، حيث تعد مشاركته مع الأهلي ثاني محطاته بعد ناديه الأصلي.

وقال النجم الإسباني لمحطة "كادينا سير" الإذاعية الإسبانية "هذه هي المرة الأولى التي أغادر فيها منزلي وأتأقلم بشكل جيد، ومتفاجئ بطريقة جيدة لأنه على الرغم من كوني قادم من دولة ذات ثقافة مختلفة، إلى أن الأمور تسير بشكل جيد".

ورفض فيجا أن يكون العرض المالي هو سبب موافقته على الرحيل والانتقال للأهلي، وقال "سؤال غريب، أفهم أن كل شخص لديه رأيه وحياته الخاصة، وعليه أن يتخذ قراراته الخاصة، لكن كانت هناك أسباب أخرى قلبت الموازين وأنا فخور بالخطوة التي اتخذتها".

وأضاف "من بين جميع الخيارات التي كنت أفكر فيها، كان هذا هو الخيار الذي سمح لي بمواصلة النمو كلاعب كرة قدم، في دوري يضم نجوما عظماء وينمو كثيرا".

وأوضح فيجا "توقيعي للأهلي واللعب في السعودية خطوة أتطلع فيها إلى المستقبل، وعلى الرغم من أن هناك أشخاصا لا يفهمونها، إلا أنها كانت أفضل خطوة يمكنني اتخاذها وبنسبة 100 في المائة، اعتقدت أن هذه هي الخطوة الأكثر أمانا والأفضل لنموي، والآن الهدف هو مواصلة النمو يوما بعد يوم".

وزاد "تلك الخطوة كانت أيضا لمساعدة ناديي سيلتا فيجو، كانت سببا لاتخاذ هذا القرار، مساعدة فريق حياتك أمر مهم للغاية".