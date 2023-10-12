السفارة السعودية في الفلبين: مقتل مواطن وإصابة زوجته على يد مجهول قام بإطلاق النار عليهما

تلقت السفارة السعودية في الفلبين، نبأ مقتل مواطن سعودي، وإصابة زوجته على يد مجهول، قام بإطلاق النار عليهما أثناء قيادة المواطن السعودي مركبته مع زوجته على طريق عام منطقة شريف أغواك بمحافظة ماجينداناو الجنوبية بالفلبين.

وتؤكد السفارة على متابعتها ببالغ الاهتمام مع السلطات الفلبينية تفاصيل الحادث الأليم، كما أنها تتابع بحرص شديد حالة الزوجة المصابة بعد نقلها إلى مستشفى قريب من مكان الحادث، وتود التأكيد على أنها تعمل حاليا بالتنسيق مع سلطات الفلبين المختصة لنقل جثمان الفقيد إلى المملكة بعد استكمال الإجراءات اللازمة.