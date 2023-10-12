430 مليون سيارة في الصين .. 18.2 منها تعمل بالطاقة الجديدة

أظهرت بيانات رسمية وصول إجمالي عدد السيارات المستخدمة في الصين، حتى نهاية سبتمبر إلى 430 مليون سيارة منها 18.21 مليون تعمل بالطاقة المتجددة.

وبحسب بيانات وزارة الأمن الصينية، فإنه من بين مركبات الطاقة الجديدة المسجلة، توجد 14.01 مليون مركبة كهربائية، مشيرة إلى تسجيل 5.19 مليون سيارة تعمل بالطاقة الجديدة خلال 9 أشهر بزيادة 40 في المائة عن الفترة نفسها من 2022، حيث شكلت 28.7 في المائة من إجمالي عدد السيارات الجديدة خلال الفترة نفسها.

وتوجد 90 مدينة صينية بها مليون مركبة، في حين يوجد 25 مدينة بها 3 ملايين مركبة في كل مدينة، وفي كل من تشنجدو وبكين وتشونجتشينج 6 ملايين وحدة.