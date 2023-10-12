النفط يواصل انخفاضه مع زيادة المخزونات الأمريكية وتراجع مخاوف الطلب

واصلت أسعار النفط انخفاضها للجلسة الثالثة متأثرة بزيادة أكبر من المتوقع في مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة وتراجع المخاوف بشأن الإمدادات. وبحلول الساعة (01:38) بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا بما يعادل 0.48 في المائة إلى 85.41 دولار للبرميل. فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتا، أو 0.59 في المائة إلى 83 دولارا للبرميل. وتخلى كلا الخامين القياسيين عن معظم مكاسبهما في بداية الأسبوع بحسب "رويترز".

وزادت مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 12.9 مليون برميل، وفقا لمصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي.

وأظهرت البيانات أن مخزونات البنزين ارتفعت أيضا 3.6 مليون برميل، وهو ما يخالف تماما انخفاضا يبلغ 800 ألف برميل توقعه المحللون لتستمر المخاوف من تباطؤ الطلب على الوقود في الولايات المتحدة.

