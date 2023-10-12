الأسهم السعودية .. التداولات الإيجابية تعجز عن إبقاء السوق في المنطقة الخضراء

عادت الأسهم السعودية للتراجع بـ67 نقطة، ما يعادل 0.63 في المائة، لتغلق عند 10572 نقطة. على الرغم من التداولات الإيجابية في أثناء الجلسة إلا أنها لم تكن كافية لإبقاء السوق في المنطقة الخضراء، وأشير سابقا إلى أن السوق لم تظهر بعد قدرتها على استعادة الزخم الإيجابي لإبقاء المؤشر في مسار تصاعدي. مع انحسار المعطيات الإيجابية وعدم ظهور النتائج المالية لمعظم الشركات، قد لا تكون السوق قادرة على استعادة 11 ألف نقطة. من جهة أخرى، لم تسجل السوق تراجعا دون الجلسات القليلة الماضية، لتحافظ على مكاسب منذ مطلع العام بنحو 94 نقطة، وحفاظ السوق على مستوياتها الحالية من الممكن أن يخفف الضغوط البيعية ويجعل السوق أكثر تماسكا.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 10651 نقطة، وسجل أعلى نقطة عند 10699 رابحا 0.56 في المائة، بينما الأدنى عند 10523 نقطة خاسرا 1 في المائة، وفي نهاية الجلسة أغلق عند 10572 نقطة فاقدا 67 نقطة بنحو 0.63 في المائة. وارتفعت السيولة 36 في المائة بواقع 1.7 مليار، لتصل إلى 6.6 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 33 في المائة بنحو 71 مليونا لتصل إلى 289 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فارتفعت 122 ألفا بمقدار 30 في المائة لتصل 530 ألف صفقة.أداء القطاعاتارتفعت ثلاثة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "المرافق العامة" بنحو 2.4 في المائة، يليه "السلع الرأسمالية" بـ0.54 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" 0.16 في المائة، بينما تصدر المتراجعة "الأدوية" بواقع 3.2 في المائة، ثم "النقل" بمقدار 3 في المائة وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" 2.6 في المائة.وكان الأعلى تداولا قطاع الطاقة بنحو 26 في المائة بقيمة 1.7 مليار ريال، يليه "البنوك" 15 في المائة ما يمثل مليار ريال، وحل ثالثا "المواد الأساسية" 14 في المائة بنحو 927 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "أديس" بنحو 29.93 في المائة ليبلغ 17.54 ريال، يليه "الباحة" بـ7.14 في المائة ليصل إلى 0.15 ريال، وحل ثالثا سهم "نادك" 4.71 في المائة حيث أغلق عند 45.60 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "ثمار" بواقع 8.78 في المائة ليغلق عند 15.80 ريال، يليه "الصقر للتأمين" بـ8.10 في المائة إلى 19.30 ريال، وحل ثالثا سهم "الإنماء طوكيو" بمقدار 7.26 في المائة ليقفل عند 12.52 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "أديس" بقيمة 1.3 مليار ريال، يليه "إس تي سي" بنحو 429 مليون ريال، وحل ثالثا مصرف الراجحي بـ279 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية