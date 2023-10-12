«نمو» تفقد 57 نقطة وسط قفزة في أحجام التداولات بـ 111 %

تراجعت السوق الموازية «نمو» 57 نقطة بنحو 0.26 في المائة لتغلق عند 22220 نقطة. وانخفضت قيمة التداول 1.3 في المائة، ما يعادل 221 ألفا إلى 17 مليون ريال، بينما قفزت الأسهم المتداولة 111 في المائة بواقع 637 ألفا لتبلغ 1.2 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فقد بلغت 2319 صفقة، متراجعة 92 صفقة بمقدار 4 في المائة. وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "ماربل ديزاين" بنحو 12 في المائة ليبلغ 96.60 ريال، يليه "تدوير" بـ9.9 في المائة ليصل إلى 8.15 ريال، وحل ثالثا سهم "نولجنت" 8.9 في المائة، حيث أغلق عند 35.60 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "حديد وطني" بواقع 13 في المائة ليغلق عند 2.67 ريال، يليه "أمواج الدولية" بـ6 في المائة إلى 75 ريالا، وحل ثالثا سهم "العبيكان للزجاج" بمقدار 5 في المائة مقفلا عند 72.20 ريال.وكان الأعلى تداولا "جاهز" بنحو 2.2 مليون ريال، ثم "مناولة" بقيمة 1.9 مليون ريال، وحل ثالثا "البخور الذكي" بمبلغ 987 ألف ريال.