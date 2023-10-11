 الفيدرالي:  السياسة "التقييدية" مستمرة حتى يتراجع التضخم

اختلف مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي حول ما إذا كانت هناك حاجة إلى أي زيادات إضافية في أسعار الفائدة، على الرغم أنه من المحتمل حدوث زيادة أخرى، حسبما أظهر محضر الاجتماع الصادر يوم الأربعاء.

وبينما كانت هناك آراء متضاربة حول الحاجة إلى المزيد من تشديد السياسة، كان هناك إجماع على نقطة واحدة - وهي أن أسعار الفائدة يجب أن تظل مرتفعة حتى يقتنع صناع السياسات بأن التضخم يتجه مرة أخرى إلى 2٪.

وبشأن توقعات الأعضاء الفردية، أشار حوالي ثلثي أعضاء اللجنة إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى زيادة أخرى قبل نهاية العام. ورفعت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة منذ مارس 2022 سعر الفائدة الرئيسي 11 مرة، لتصل إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 5.25% و5.5%، وهو أعلى مستوى منذ 22 عامًا.