بيع حقوق بث الدوري الإيطالي .. الطريق مسدود

أكد مسؤولون في أندية ورابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، أن البطولة تمضي قدما في خطط لإطلاق منصة إعلامية خاصة بها بدعم من مستثمرين، في الوقت الذي تواجه فيه عملية بيع حقوق البث محليا صعوبات في جذب الاهتمام.

وسيكون إطلاق منصة للبث التلفزيوني خاصة بالمباريات هو الأول من نوعه في أي دوري كرة قدم كبير في أوروبا، حيث بلغ إجمالي العروض التي تم تلقيها حتى الآن لشراء حزم مختلفة من بث المباريات، وفقا لعقود تمتد لأعوام عدة أقل من 900 مليون يورو (950 مليون دولار) سنويا، وذلك وفقا لمصدرين مطلعين على الأمر، وهو أقل من العقود الحالية التي تنتهي في يونيو المقبل، وفقا لـ"رويترز".

وتم طرح إنشاء منصة إعلامية لبث مباريات الدوري الإيطالي على محطات تلفزيونية أخرى، إضافة إلى إطلاق خدمة الاشتراك في بث الفيديو المباشر التي تديرها رابطة الدوري وذلك بشكل متكرر في الأعوام الأخيرة.

ويسعى الدوري الإيطالي للحصول على عروض محسنة من أصحاب الحقوق الحاليين وهما شبكة سكاي إيطاليا ومنصة دازون، مع منافسة شبكة ميديا فور يوروب أيضا على حقوق عرض مباراة أسبوعيا في بث مجاني.

وسيناقش ممثلو الأندية المقترحات النهائية الواردة من هيئات البث في اجتماع الإثنين المقبل، حيث قد تقرر الأندية الـ20 أيضا استخدام منصة البث المباشر للدوري لعرض بعض المباريات فقط، ومنح جزء من الحقوق لشبكات البث القائمة.