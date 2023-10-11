رابطة الدوري الألماني تفشل في جذب استثمار بقيمة ملياري يورو

تبحث رابطة الدوري الألماني لكرة القدم عن طريقة جديدة لجذب المستثمرين إلى المسابقة، بعد فشل الخطة الأولية التي جرت في مايو الماضي، حسبما ذكرت صحيفة (شبورت بيلد) الأسبوعية الألمانية أمس.

وكانت الخطة تتمثل في إنشاء مشروع مشترك مع مستثمر خارجي من شأنه أن يمتلك 12.5 في المائة من الحقوق الإعلامية للدوري الألماني والدرجة الثانية لمدة 20 عاما، حيث كان من المتوقع أن تحصل رابطة الدوري الألماني لكرة القدم بموجب هذا الاتفاق على نحو ملياري يورو (2.1 مليار دولار)، بعد أن تقدمت أربع شركات بعروض لتصبح شريكة في الدوري الألماني.

ويرغب المجلس الإشرافي للرابطة واللجنة التنفيذية في تحديد يوم 14 نوفمبر المقبل لمناقشة ما إذا كانت اللائحة المتفق عليها لدخول المستثمرين سيكون على جدول أعمال الاجتماع العام في ديسمبر المقبل من عدمه، وفقا لـ"الألمانية".

ولا تمنح لائحة "50 + 1" المعمول بها منذ فترة طويلة الحق للمستثمرين الأفراد سوى امتلاك 49 في المائة فقط من الأسهم في الأندية الألمانية.

وتعتقد بعض الأندية، مثل بايرن ميونخ، أن هذه اللائحة تعوق تقدم مستوى الدوري الألماني، فيما يتمتع نادي باير ليفركوزن (المملوك لشركة باير للأدوية)، ونادي فولفسبورج (المملوك لشركة فولكس فاجن لصناعة السيارات)، وكذلك نادي هوفنهايم، الذي يمتلكه ديتمار هوب، مؤسس شركة (ساب)، بإعفاءات من لائحة 50 + 1، بينما نفى نادي لايبزج امتلاك شركة (ريد بول) له بشكل مباشر.