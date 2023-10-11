لوكاكو: الدوري السعودي سيكون الأكبر

أكد الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب روما الإيطالي أن دوري روشن السعودي سيكون أحد أكبر الدوريات في العالم، وقال "لقد تشرفت باهتمامهم، أجرينا محادثات للانتقال للدوري السعودي لكن لم أرغب في مغادرة أوروبا بعد، وهذا الدوري سيصبح أحد أكبر الدوريات في العالم".

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي قبل مواجهة النمسا ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024 "الناس سيشعرون بالصدمة إذا تحدث عما حدث الصيف الماضي في المفاوضات التي تمت مع إنتر ميلان ويوفنتوس والهلال وتشيلسي خلال الميركاتو الماضي".

وتحدث لوكاكو عن عرض الهلال، وقال "لقد تشرفت بهذا الاهتمام من الهلال، إنه أكبر ناد في الشرق الأوسط لكنني كما قلت لكم لم أرغب في مغادرة أوروبا بعد".

وتابع "سأتحدث عندما يحين الوقت المناسب، ولكن إذا أخبرتك كيف سارت الأمور حقا في الصيف الماضي، سيصاب الجميع بالصدمة، كانت هناك لحظات شعرت فيها أنني يمكن أن أنفجر، وقبل خمسة أعوام ربما كنت سأفعل ذلك".

وأشار إلى أنه يركز حاليا على لعب كرة القدم، وقال "عملت بجد طوال الصيف، شعرت بعدم الارتياح بعض الشيء بعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين الإنتر ومانشستر سيتي، ذهني كان منزعجا بسبب ما حدث في الأيام التي سبقت ذلك، وسأتحدث عن ذلك لاحقا".