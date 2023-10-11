الانكشاف السيادي العالي وتداعياته على 5 بنوك مصرية

خفضت وكالة "موديز" تصنيف خمسة بنوك مصرية، من بينها أكبر بنك خاص، وذلك بعد أيام من خفض التصنيف السيادي للبلاد بسبب تدهور قدرتها على سداد ديون.

وقالت "موديز" في مذكرة للمستثمرين اطلعت عليها "رويترز": "إنها خفضت تصنيف البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي إلى CAA1 من B3، فيما خفضت تصنيف بنك الإسكندرية إلى B3 من B2".

وأوضحت إن خفض تصنيف البنوك يعكس بيئة التشغيل وضعف الجدارة الائتمانية السيادية.

وخفضت الوكالة الأسبوع الماضي التصنيف الائتماني السيادي لمصر إلى Caa1 من B3، مشيرة إلى تدهور قدرتها على سداد ديون.

وذكرت أن جودة الأصول، والأرباح، ورأس المال الاحتياطي لدى البنوك "قد تشكل تحديا لقدرتها على الوفاء بالتزاماتها بالعملة الأجنبية عند استحقاقها".

وأضافت: "الانكشاف السيادي العالي للبنوك، الذي يأتي خاصة في صورة سندات دين حكومية، يربط أيضا ملفها الائتماني بذلك الخاص بالحكومة".

ويمكن رفع هذه التصنيفات بعد تعزيز ملموس لبيئة التشغيل والملف الائتماني للحكومة، شريطة أن تحافظ البنوك على أدائها المالي المرن وسيولة كافية بالعملة الأجنبية.

ووفقا لوكالة التصنيف، فإن النتيجة المعدلة للملف الكلي لمصر تعكس ارتفاع ضغوط التمويل بالعملة الأجنبية والسيولة، وتجدد التحديات الائتمانية المتعلقة بارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، وضعف الأوضاع المالية.

وفي المقابل، ستضغط هذه العوامل بشكل كبير على عمليات البنوك وأدائها المالي، ولا سيما جودة أصولها وأرباحها وهوامش رأس المال، وقد تشكل تحديا لقدرتها على الوفاء بالتزاماتها بالعملة الأجنبية عند استحقاقها.

كما أن التعرض السيادي المرتفع للبنوك، وخاصة في شكل سندات دين حكومية، يربط ملفها الائتماني بالوضع الائتماني للحكومة.

وفي ضوء العلاقة المتبادلة بين مخاطر الائتمان السيادي والمصرفي، فإن التصنيف الائتماني المستقل لهذه البنوك وتصنيفاتها مقيد بشكل فعال بتصنيف الحكومة.

وعلى عكس البنوك المصرية الأربعة الأخرى ذات التصنيف الائتماني، تظل تصنيفات الودائع المصرفية طويلة الأجل لبنك الإسكندرية أعلى بدرجة واحدة من الديون السيادية عند "B3"، مدفوعة بارتفاع دعم الشركة المالكة لحصة الأغلبية في البنك.

يذكر أن مصر خفضت قيمة عملتها إلى النصف خلال العام المنتهي في مارس. لكن صندوق النقد الدولي يرى أن السلطات ستواصل استنزاف احتياطياتها ما لم تخفض قيمة الجنيه مرة أخرى.

وأضرت جائحة كوفيد-19 بقطاع السياحة المحوري لمصر، وانتعاش هذا العام ابتلعه ارتفاع أسعار الفائدة العالمية الذي فاقم صعوبة إدارة قروضها الخارجية التي تضاعفت أربع مرات إلى أكثر من 160 مليار دولار في سبعة أعوام حتى 2022.

وعلق بنوك استخدام بطاقات الخصم بالجنيه في الخارج أخيرا لوقف استنزاف العملة الأجنبية، ومن المتوقع أن تحذو بنوك أخرى حذوهما.

ويخشى مراقبون أن يدفع خفض التصنيف الائتماني لمصر المستثمرين الأجانب إلى النزوح من أدوات الدين المحلية، ما سيؤدي إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة المحلية ومفاقمة عجز الموازنة. وقد تؤدي مثل هذه الخطوة أيضا إلى الإضرار بنسب كفاية رأس المال في البنوك.