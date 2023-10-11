وجهة "البحر الأحمر" ترحِّب بأول زوارها عبر طائرة "السعودية"

رحّبت "البحر الأحمر الدولية"، بأول زوراها في وجهة "البحر الأحمر", حيث وصل اليوم وفدٌ رفيع يضم عددًا من أصحاب السمو والمعالي وكبار الشخصيات، إلى مطار البحر الأحمر الدولي على متن رحلة "الخوط الجوية السعودية" القادمة من الرياض بشعار "وجهة البحر الأحمر".

وتم منح الرحلة رمز رؤية السعودية SV2030 للدلالة على أهمية هذه اللحظة في الإسهام بتحقيق الرؤية الطموحة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"البحر الأحمر الدولية" جون باغانو: "حرصنا دوماً على قيادة التأثير من خلال طموحنا بالعمل بشكل مختلف وبالطريقة الصحيحة من أجل الإنسان والطبيعة واليوم نأتي في الطليعة ونتصدر مشهد تحقيق الطموحات مرةً أخرى، كوننا أول مشروع من المشاريع الكبرى التي ترحب رسمياً بزوارها.

وتضمنت الجولة، التوقف في منتجع "سانت ريجيس البحر الأحمر" واطلعوا على العديد من التجارب المتنوعة مابين الرياضات المائية والغوص والمغامرات البرية المختلفة.

وتضم وجهة "البحر الأحمر" منتجع "سيكس سنسز الكثبان الجنوبية"، الذي يعد أول منتجع يتم افتتاحه في وجهة "البحر الأحمر", فيما سيتم تشغيل "مطار البحر الأحمر الدولي" - الذي بدأ باستقبال الرحلات المباشرة من الرياض الشهر الماضي - بالطاقة المتجددة بنسبة 100٪، وتجهيزه لتقديم وقود الطيران المستدام (SAF) كمعيار قياسي لجميع الطائرات المتجهة إليه، مما يقلل من البصمة البيئية للوجهة.