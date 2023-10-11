تركيا .. تراجع عجز الحساب الجاري بنحو 90% في أغسطس

تراجع عجز الحساب الجاري التركي بنحو 90 في المائة في أغسطس الماضي مقارنة بالشهر السابق، حيث ساعد ازدهار السياحة على تعويض الفجوة المتزايدة في التجارة .

وأفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء اليوم الأربعاء بأن المقياس الأوسع لتدفقات التجارة والاستثمار مع العالم الخارجي، سجل عجزا بمقدار 619 مليون دولار، مقارنة بعجز معدل قدره 5.5 مليار دولار في يوليو الماضي، بحسب ما ورد في البيانات التي نشرها البنك المركزي اليوم .

وكان خبراء الاقتصاد الذين شملهم استطلاع أجرته "بلومبيرج"، توقعوا أن تكون هناك فجوة بمقدار 550 مليون دولار في أغسطس.

وكان الأمر الحاسم فى حدوث التحسن هو زيادة إيرادات السفر والسياحة بنحو مليار دولار، مقارنة بيوليو الماضي.