تراجع الأسهم الأوروبية بعد مكاسب قوية في الجلسة السابقة

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم بعد أن سجلت مكاسب قوية في الجلسة السابقة، إذ ضغطت شركة إل.في.إم.إتش للسلع الفاخرة على القطاع لينخفض بسبب بيانات مبيعات مخيبة للآمال على الرغم من أن سهم شركة نوفو نورديسك للأدوية سجل قفزة بعد تحديث إيجابي بشأن عقار لعلاج السكري.

وهبط المؤشر ستوكس600 الأوروبي 0.2 في المائة بحلول الساعة (07:07) بتوقيت جرينتش.

وكان المؤشر قد سجل زيادة بما يقارب اثنين في المائة أمس ليسجل أكبر صعود في يوم واحد في 11 شهرا مدعوما بتصريحات تميل للتيسير من صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ونزل سهم شركة إل.في.إم.إتش 6.7 في المائة ليلامس أدنى مستوى في أكثر من عشرة أشهر بعد أن أعلنت ارتفاعا نسبته تسعة في المائة في إيرادات الربع الثالث، بما يشير إلى تباطؤ النمو مع تراجع موجة إنفاق قوية تلت الجائحة.

ووفقا لوكالة "رويترز" تراجعت أسهم شركات فرنسية كبرى أخرى للسلع الفاخرة مثل هرميس وكيرينج بنسبتي 2.5 في المائة و2.7 في المائة على الترتيب. كما تراجعت ريتشمونت 5.3 في المائة وسواتش 2.9 في المائة وهما شركتان سويسريتان.

لكن سهم شركة نوفو نورديسك الدنمركية للأدوية قفز 3.8 في المائة بعد أن أعلنت الشركة تحديثا إيجابيا عن عقار لعلاج الفشل الكلوي لدى مرضى السكري.

