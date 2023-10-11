سهم "أديس" يقفز 30 % في أولى جلساته .. استحوذ على 20 % من تداولات السوق

ارتفع سهم شركة أديس القابضة اليوم عند افتتاح أولى جلسات تداوله في سوق الأسهم السعودية الرئيس بنسبة 30 في المائة مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 13.5 ريال، ليصل السهم إلى 17.54 ريال.

واستحوذت الشركة على 20 في المائة (1.31 مليار ريال) من قيمة التداولات في السوق البالغة 6.64 مليار ريال.

في السياق ذاته، أغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" متراجعا 67 نقطة (0.63 في المائة) عن مستوى 10572.7 نقطة.

وستكون حدود التذبذب السعرية اليومية لسهم أديس +/- 30 في المائة خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، فيما ستعود إلى -/+ 10 في المائة مع الجلسة الرابعة لتداول السهم.

وأديس القابضة متخصصة في مجال الحفر والتنقيب في قطاع النفط والغاز الطبيعي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي سادس إدراج في السوق الرئيسة تاسي خلال العام الجاري.

الشركة مملوكة من "أديس إنفستمنتس هولدينج ليمتد" بنسبة 54.5 في المائة، وصندوق الاستثمارات العامة 35.5 في المائة وشركة مجموعة الزامل للاستثمار المحدودة نسبة 10 في المائة.

وطرحت الشركة 338.72 مليون سهم تمثل 30 في المائة من رأس مالها للاكتتاب العام في السوق الرئيسة، بسعر 13.50 ريال للسهم، تم تخصيص 90 في المائة منها للمؤسسات (تم تغطيتها 9.8 مرة) و10 في المائة للأفراد (تم تغطيتها 62.7 مرة).