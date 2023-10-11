إندونيسيا ترغب في استضافة مونديال 2034 بالمشاركة مع 3 دول

قال رئيس الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم اليوم الأربعاء، إن بلاده تجري مناقشات مع أستراليا بشأن عرض مشترك محتمل لاستضافة كأس العالم 2034 مع ماليزيا وسنغافورة أيضا.

ودعا الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأسبوع الماضي الاتحادات الأعضاء من آسيا وأوقيانوسيا لتقديم عروض للحصول على حقوق نسخة 2034.

وذكر إريك توهير رئيس الاتحاد الإندونيسي أنه ناقش عرضا مع أستراليا، مبينا أنه عندما زار ماليزيا وسنغافورة أعرب البلدان عن رغبتهما في الانضمام إلى إندونيسيا وأستراليا.

وردا على طلب من رويترز للتعليق، أشار الاتحاد الأسترالي إلى بيان الأسبوع الماضي جاء فيه "نستكشف إمكانية التقدم بعروض لاستضافة كأس العالم للأندية 2029 أو كأس العالم 2034". ولم يرد الإندونيسي على الفور على طلب للتعليق.

وبعد الإعلان عن تنظيم إسبانيا والمغرب والبرتغال نهائيات كأس العالم 2030 مع استضافة أوروجواي وباراجواي والأرجنتين المباريات الافتتاحية لهذه النسخة، دعا الفيفا آسيا والأوقيانوس لتقديم عروض لاستضافة البطولة في 2034.

وأعلن الاتحاد السعودي الترشح رسميا لاستضافة كأس العالم 2034. وحدد الفيفا موعدا نهائيا في 31 أكتوبر للأطراف المهتمة للإعلان عن نواياها.

وقال توهير "أعتقد أن الفيفا سيرى أن الشرق الأوسط استضافت البطولة في قطر، وقد استضافت اليابان وكوريا البطولة، وأنا متأكد من أنه سيختار دولا أخرى، لكن إمكانية الفوز حال انضمام أستراليا وماليزيا وسنغافورة أكبر".

وتستضيف أمريكا وكندا والمكسيك بطولة كأس العالم 2026 التي سينافس فيها 48 منتخبا.