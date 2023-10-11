"الحفر العربية": 1 نوفمبر موعدا للتصويت على توزيع 2.5 ريال أرباح للسهم عن النصف الأول

دعا مجلس إدارة الحفر العربية، المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأربعاء 1 نوفمبر المقبل، للتصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 225 مليون ريال أرباح عن النصف الأول من 2023، بواقع 2.5 ريال للسهم وبنسبة 25 في المائة من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية لمالكين الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في "إيداع" بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا، كما سيتم التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نصف أو ربع سنوية عن 2023.