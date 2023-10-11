بدء اكتتاب الأفراد في "سال السعودية" .. 106 ريالات للسهم و10 كحد أدنى

بدأ اليوم الأربعاء 11 أكتوبر، اكتتاب شريحة الأفراد في الطرح العام لشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، حيث سيستمر حتى الجمعة 13 أكتوبر الجاري.

وبحسب شركة "إتش إس بي سي العربية السعودية" المستشار المالي ومنسق الطرح ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية فقد تم تحديد السعر النهائي للطرح بـ 106 ريالات للسهم الواحد، بحد أدنى 10 أسهم للفرد الواحد، على أن يتم رد الفائض يوم الثلاثاء 24 أكتوبر الجاري.

وكانت شركة "سال" قد طرحت 24 مليون سهم تمثل 30 في المائة من رأس المال، تم تخصيص 2.4 مليون مليون منها للمكتتبين الأفراد، وكانت بنسبة تغطية بلغت 72 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.