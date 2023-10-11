سامسونج تتوقع تراجع أرباح الربع الثالث 78 %

تتوقع شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة تراجع أرباح التشغيل خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 77.88 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما تتوقع الشركة تراجع مبيعاتها ربع السنوية بنسبة 12.74 في المائة. وتتوقع سامسونج وصول أرباح التشغيل خلال الربع الثالث بنحو 2.4 تريليون وون كوري جنوبي (1.79 مليار دولار)، مقابل 10.85 تريليون وون في الفترة نفسها من العام الماضي، وأرباح تشغيل في الربع الثاني بقيمة 670 مليار وون.

كما تتوقع الشركة مبيعات ربع سنوية مجمعة بقيمة 67 تريليون وون مقابل 76.78 تريليون وون في الربع الثالث من العام الماضي، ومبيعات بقيمة 60.01 تريليون وون في الربع الثاني من العام الحالي.

ومن المقرر إعلان نتائج سامسونج للربع الثالث في وقت لاحق من الشهر الحالي.

