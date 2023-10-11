46 دولارا سعر الطرح العام الأولي لسهم "بيركنستوك" الألمانية

حددت شركة صناعة الأحذية الخفيفة (الصندل) الألمانية بريكنستوك سعر الطرح العام الأولي لأسهمها في بورصة نيويورك للأوراق المالية عند 46 دولارا للسهم.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن الشركة حددت سعر الطرح كمتوسط للنطاق السعري الذي حددته في البداية وكان يتراوح بين 44 و49 دولارا للسهم.

وبهذا السعر تصل القيمة السوقية للشركة الموجود مقرها في مدينة لينتس آم رين في ولاية راينلاند -بلاتينات بجنوب غرب ألمانيا إلى نحو 8.6 مليار دولار.

وبعد تنفيذ عملية الطرح ستظل شركة إل كاترتون الأمريكية المرتبطة بإمبراطورية السلع الفاخرة إل.في.إم.إتش ورئيسها الملياردير برنار أرنو صاحبة الحصة المسيطرة على بيركنستوك.

وتقول بيركنستوك إن أصلها يعود إلى عام 1774 عندما أسسها صانع الأحذية يوهانس بيركنستوك وتقول الشركة إنها مخترعة "وسادة القدم".

