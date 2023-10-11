الأسهم السعودية تنهي أطول سلسلة خسائر في شهرين .. ارتفعت 64 نقطة بسيولة 4.8 مليار ريال

كسرت الأسهم السعودية أطول سلسلة تراجع في شهرين لترتفع 64 نقطة بنحو 0.6 في المائة عند 10640 نقطة، وذلك بعد ثماني جلسات خاسرة. وجاء الأداء بدعم من الشركات الكبيرة والمتوسطة، بينما تراجعت الشركات الصغيرة.وأشير في التحليل السابق إلى إمكانية عودة السوق إلى الارتفاع، إلا أنه من المبكر الحكم على امتداد الارتفاع لفترة أطول دون ظهور النتائج المالية للشركات. وتحتاج السوق إلى ارتفاع أكبر واستعادة مستويات 11 ألف نقطة لتعزيز الزخم الإيجابي وإبقاء السوق في مسار إيجابي.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 10617 نقطة وسجل أعلى نقطة عند 10679 رابحا 0.99 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق عند 10640 نقطة كاسبا 64 نقطة بنحو 0.6 في المائة. وتراجعت السيولة 2 في المائة بواقع 101 مليون، لتصل إلى 4.8 مليار ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 13 في المائة بنحو 25 مليونا لتصل إلى 219 مليون سهم متداول. أما الصفقات فتراجعت 11 ألفا بنحو 3 في المائة لتصل إلى 408 آلاف صفقة.أداء القطاعاتتراجعت سبعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المرتفعة "التأمين" بنحو 1.32 في المائة، يليه "المرافق العامة" بـ1.28 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" 1.1 في المائة، بينما تصدر المتراجعة "تجزئة الأغذية" بواقع 1.1 في المائة، ثم "الخدمات الاستهلاكية" بمقدار 1 في المائة وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" 0.98 في المائة. وكان الأعلى تداولا قطاع البنوك بنحو 18 في المائة بقيمة 876 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" 16 في المائة، ما يمثل 777 مليون ريال، وحل ثالثا "الطاقة" 12 في المائة بنحو 613 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "ثمار" بنحو 6.26 في المائة ليبلغ 17.32 ريال، يليه "بوبا العربية" بـ5.49 في المائة ليصل إلى 203.80 ريال، وحل ثالثا سهم "الرياض" 5.09 في المائة، حيث أغلق عند 26.85 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "اتحاد الخليج الأهلية" بواقع 5.33 في المائة ليغلق عند 12.78 ريال، يليه "مسك" بـ4.65 في المائة إلى 16.40 ريال، وحل ثالثا سهم "الصقر للتأمين" بمقدار 4.63 في المائة ليقفل عند 21 ريالا.وكان الأعلى تداولا سهم "أرامكو السعودية" بقيمة 500 مليون ريال، يليه مصرف الراجحي بنحو 250 مليون ريال، وحل ثالثا "علم" بـ235 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية