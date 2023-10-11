«نمو» تهبط 145 نقطة بتداولات قيمتها 17 مليون ريال

تراجعت السوق الموازية "نمو" 145 نقطة بنحو 0.65 في المائة لتغلق عند 22278 نقطة. وانخفضت قيمة التداول 28 في المائة، ما يعادل سبعة ملايين إلى 17 مليون ريال، بينما هبطت الأسهم المتداولة 61 في المائة بواقع 912 ألفا، لتبلغ 575 ألف سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 2411 صفقة، متراجعة 556 صفقة بمقدار 19 في المائة. وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الراشد للصناعة" بنحو 8 في المائة ليبلغ 40 ريالا، يليه "فاديكو" بـ7.9 في المائة ليصل إلى 102.80 ريال، وحل ثالثا سهم "أمواج الدولية" 5.8 في المائة، حيث أغلق عند 80 ريالا. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "حديد وطني" بواقع 6 في المائة ليغلق عند 3.09 ريال، يليه "الدولية" بـ5 في المائة إلى 3.99 ريال، وحل ثالثا سهم "قمة السعودية" بمقدار 4 في المائة مقفلا عند 8.05 ريال.وكان الأعلى تداولا "جاهز" بنحو 2.4 مليون ريال، ثم "مناوله" بقيمة 2.3 مليون ريال، وحل ثالثا "تام التنموية" بمبلغ 2.1 مليون ريال.