«وول ستريت» تنتعش بفضل تصريحات عن التيسير النقدي .. هيمنة الحذر على التداولات

ارتفعت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت عند الافتتاح أمس مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد تصريحات صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي البارحة الأولى عن التيسير النقدي رغم هيمنة الحذر في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.وبحسب "رويترز"، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 78.76 نقطة، بنحو 0.23 في المائة، إلى 33683.41 نقطة. وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 4.09 نقطة، أو 0.09 في المائة، إلى 4339.75 نقطة. وربح مؤشر ناسداك المجمع 21.57 نقطة، بمقدار 0.16 في المائة، إلى 13505.81 نقطة.من جهة أخرى، صعدت الأسهم الأوروبية بشكل قوي أمس إذ أسهمت تصريحات تميل إلى التيسير النقدي من صناع القرار في مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي في رفع المعنويات بعد أن دفع الصراع في الشرق الأوسط المستثمرين أمس صوب أصول آمنة.وقفز مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2 في المائة، وهي أكبر زيادة مئوية له خلال يوم واحد منذ ما يقرب من عام.وكانت جميع المؤشرات الفرعية في المنطقة الخضراء، وقادت المكاسب أسهم قطاعات السفر والترفيه والتعدين والتكنولوجيا.وقفز سهم "أيه.أيه.كيه" 7.7 في المائة ليصبح من بين أكبر الرابحين على المؤشر القياسي بعد أن أعلنت شركة تصنيع الأغذية السويدية زيادة في أرباحها للربع الثالث.وهوى سهم "يورو آبي" 59 في المائة بعد أن خفضت شركة الأدوية الفرنسية توقعاتها لسعر السهم هذا العام وعلقت أهدافها متوسطة المدى.وفي آسيا، سجل مؤشر نيكاي الياباني أكبر مكاسب يومية له في تسعة أشهر أمس بقيادة الأسهم المرتبطة مع إقبال المستثمرين على اقتناص الأسهم المتراجعة.وأغلق نيكاي مرتفعا 2.43 في المائة عند 31746.53 نقطة مسجلا أكبر مكسب يومي له منذ 18 يناير.وانخفض المؤشر إلى أدنى مستوى في أكثر من أربعة أشهر الأسبوع الماضي وتكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي.وأغلق مؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا 2.12 في المائة عند 2312.19 نقطة أمس، في أكبر مكاسب يومية يحققها في نحو عام.وانتعش مؤشر شركات استكشاف الطاقة وارتفع نحو 8.5 في المائة إثر قفزة أسعار النفط في بداية الأسبوع بعدما أثارت الأحداث في الشرق الأوسط مخاوف من أن يؤدي صراع أوسع نطاقا إلى الإضرار بإمدادات النفط من الشرق الأوسط.وارتفع مؤشر شركات التكرير أكثر من 5 في المائة.وكان أداء الشركات التجارية قويا أيضا، وقفز سهما "سوجيتز" و"إيتوتشو" أكثر من 7 في المائة ليكونا من بين أكبر الرابحين على مؤشر نيكاي.وتراجع مؤشر أسهم شركات الخطوط الجوية 1.34 في المائة، وخسرت الخطوط الجوية اليابانية و"إيه.إن.إيه هولدينجز" 1.75 في المائة و0.75 في المائة على الترتيب، وكانتا من بين الأسهم الأسوأ أداء على مؤشر نيكاي.وانخفض سهم "ياسكاوا إلكتريك" ما يقرب من 0.9 في المائة على الرغم من إعلان شركة تصنيع المعدات الكهربائية عن ارتفاع في أرباحها نصف السنوية.ومن بين 225 سهما مدرجا على مؤشر نيكاي، ارتفع 215 سهما وتراجعت عشرة أسهم.