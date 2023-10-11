شركة أمريكية تفوز بعقد مدته 5 أعوام من «بتروبراس» البرازيلية

أعلنت شركة "أوشنيرنج إنترناشونال" الأمريكية للهندسة والتكنولوجيا التطبيقية فوز شركة "مارين بروداكشن سيستمز دو برازيل" المملوكة لها بالكامل بعقد مدته خمسة أعوام مع شركة النفط البرازيلية العملاقة المملوكة للدولة "بتروبراس".ويتضمن العقد تشغيل ثلاثة أنظمة قائمة لرفع أنابيب الحفر في حقول النفط، حيث تتوقع الشركة تحقيق إيرادات تبلغ 75 مليون دولار خلال مدة العقد.ووفقا للعقد ستواصل "أوشنيرنج" تقديم خدماتها لشركة "بتروبراس" للاستفادة من الأنظمة الثلاثة الموجودة مع تركيب أنظمة التحكم في صيانة الآبار وإدارة المشروع وتقديم خدمات الدعم والهندسة اللازمة له.علاوة على ذلك، من المتوقع أن تقوم الشركة الأمريكية باستبدال بعض مكونات الأنظمة الموجودة خلال العام المقبل، حيث ستستخدم مكونات يتم تصنيعها في مصنعها في مدينة نيتروي البرازيلية، بحسب "الألمانية".ومن المنتظر أن تبدأ الشركة العمل الميداني لتنفيذ العقد الجديد بعد انتهاء العقد الحالي أو بعد 18 شهرا من توقيع العقد الجديد.ووفقا للعقد الجديد يمكن لشركة "بتروبراس" طلب إضافة نظام رابع لرفع أنابيب الحفر، مع إخطار "أوشنيرنج" بذلك قبل منتصف ديسمبر المقبل. وفي هذه الحالة سيكون لدى "أوشنيرنج" مهلة مدتها 18 شهرا إضافية لبناء النظام الجديد الذي يمكن أن يدخل الخدمة في يونيو 2025.