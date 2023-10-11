تراجع شحنات النفط الخام الروسية المحمولة بحرا إلى 3.23 مليون برميل يوميا

تراجعت صادرات روسيا من النفط الخام المحمول بحرا من الارتفاع الذي وصل لأعلى مستوى دام 13 أسبوعا، في غضون الأيام السبعة المنتهية في 8 أكتوبر الجاري، مع الحفاظ على متوسط تدفق على مدار أربعة أسابيع بالتوافق مع خفض الصادرات التي تعهدت موسكو بالحفاظ عليه حتى نهاية العام.وكشفت بيانات تتبع السفن لوكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس، أنه تم شحن نحو 3.23 مليون برميل يوميا من النفط الخام من الموانئ الروسية الأسبوع الماضي بتراجع بلغ نحو 490 ألف برميل في اليوم خلال الأيام السبعة السابقة.وأدى ذلك إلى تقليل المعدل في الأسابيع الأربعة الأقل تقلبا إلى نحو 3.26 مليون برميل يوميا.وجاء التراجع بعد عدم استمرار الشحنات القياسية التي تم شحنها من ميناء مورمانسك بالقطب الشمالي في الأسبوع السابق.وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي في أوائل أغسطس الماضي، إن موسكو ستطيل أمد قيود التصدير بمستوى مخفض هو 300 ألف برميل يوميا، أقل من متوسط شحناتها في الفترة من مايو إلى يونيو حتى نهاية العام الجاري.وتشير حسابات "بلومبيرج" إلى أن الشحنات عبر الموانئ ستكون الآن نحو 3.28 مليون برميل في اليوم.يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر الحكومة بتوفير تمويل من الدولة لضمان موسم تدفئة سلس بطرق تشمل فرض قواعد تنظيمية على أسعار زيت الوقود المخصص للتدفئة المنزلية في بعض المناطق.وتواجه روسيا نقصا في الوقود وارتفاعا في أسعاره في الشهور القليلة الماضية. ويتزايد الطلب على زيت الوقود في القطب الشمالي والمناطق الأخرى التي تواجه شتاء قاسيا.وجاء في الوثيقة المنشورة على موقع الكرملين الإلكتروني أن الحكومة ستوفر أموالا لمورمانسك ومناطق أخرى في القطب الشمالي للاستعداد لموسم التدفئة 2023 - 2024، ومن أجل "بدء تنظيم أسعار زيت الوقود المخصص لموسم التدفئة".ورغم أن روسيا واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم، عانت نقص البنزين والديزل وارتفاع الأسعار محليا في الشهور القليلة الماضية، لأن أسعار التصدير المرتفعة جعلت من مصلحة مصافي التكرير بيع منتجاتها في الخارج.وفرضت روسيا في 21 سبتمبر حظرا على صادرات الوقود لمحاربة ارتفاع أسعار البنزين والديزل ونقص الوقود خلال موسم الحصاد. وقال الكرملين إنه لا يوجد موعد نهائي لرفع الحظر، وإن القيود ستظل قائمة طوال فترة الاحتياج إليها.كما قال ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين: إن إجراءات أخرى لضمان استقرار سوق الوقود سيتم بحثها بمجرد رفع الحظر.