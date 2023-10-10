رغم ارتفاع الفائدة .. البنوك السعودية تخسر 138.6 مليار ريال من قيمتها السوقية منذ مطلع العام

فقدت أسهم البنوك السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية 15 في المائة (138.6 مليار ريال) من قيمتها السوقية منذ مطلع العام الجاري، لتبلغ 803.4 مليار ريال بحسب إغلاق 9 أكتوبر الجاري، مقابل 941.9 مليار ريال بنهاية العام الماضي، مع تحقيق أسهمها قيعانا سنوية وأكثر خلال الجلسات الأخيرة.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات "تداول" والبنك المركزي السعودي "ساما"، جاءت التراجعات بالتزامن مع تباطؤ نمو التمويل، وبالتالي الأرباح للقطاع في ظل وصول أسعار الفائدة لمستويات مرتفعة للغاية تجاوزت 6 في المائة (سايبور 3 و6 أشهر).

وتباطأ نمو التمويل المقدم من البنوك للقطاع الخاص خلال ثمانية أشهر من 2023 إلى 7.2 في المائة مقابل 10.2 في المائة خلال الفترة نفسها من 2022.

كما نمت أرباح البنوك في السعودية 0.5 في المائة خلال أغسطس الماضي، وهي أقل وتيرة نمو منذ نوفمبر 2021.

ومن حيث الخسائر السوقية، سجلت جميع البنوك خسائر منذ مطلع العام، فيما عدا مصرف الإنماء الناجي الوحيد بعد ارتفاع قيمته السوقية بشكل طفيف بنحو 100 مليون ريال (0.2 في المائة).

وجاء مصرف الراجحي الأكثر خسائر بنحو 37.2 مليار ريال، ثم البنك الأهلي 35.3 مليار ريال، والرياض 18.8 مليار ريال، والعربي الوطني 14.2 مليار ريال، والأول 13.9 مليار ريال، بينما بقية البنوك خسائرها أقل من عشرة مليارات ريال لكل بنك.

ومن حيث نسب التراجع، فتراجعت القيمة السوقية للبنك العربي الوطني بأكبر نسبة بنحو 29.5 في المائة، ثم الرياض 19.7 في المائة، والسعودي الفرنسي 18.2 في المائة.

والبنك الأول بتراجع 17.3 في المائة، والجزيرة 16.9 في المائة، والأهلي 15.6 في المائة، والاستثمار 14.2 في المائة، والراجحي 12.4 في المائة، وأخيرا البلاد 11.9 في المائة.

وحدة التقارير الاقتصادية