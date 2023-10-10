صناعة التكنولوجيا في إسرائيل في مرمى النيران

يقول مستثمرون ومحللون إن الصراع المتصاعد مع الفلسطينيين من المتوقع أن يعرقل التعافي الهش في قطاع التكنولوجيا البالغ الأهمية في إسرائيل، بعد أن أدى التباطؤ العالمي والإصلاحات القضائية المثيرة للانقسام التي أجرتها الحكومة إلى انخفاض حاد في التمويل هذا العام. .

وتعتمد إسرائيل، وهي واحدة من أكثر اقتصادات العالم ابتكارا في مجال التكنولوجيا الفائقة، على القطاع في 14 في المائة من قوتها العاملة وما يقرب من خمس ناتجها الاقتصادي الإجمالي. وأضافوا أنها نجت من عقود من الاضطرابات، ومن المتوقع في نهاية المطاف أن تشهد عائدًا على الاستثمار بمجرد انتهاء الصراع وانتعاش جمع الأموال على مستوى العالم.

وقال جون ميدفيد، الرئيس التنفيذي لشركة OurCrowd، إحدى أكبر شركات رأس المال الاستثماري في إسرائيل، إن "الاستثمارات الخارجية سوف تتباطأ خلال الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة، خاصة إلى حد استمرار الأعمال العدائية".

وأضاف: "هذا ليس وقتا سهلا بشكل خاص للحصول على الاستثمار"، مشيرا إلى عدد الرحلات الجوية إلى إسرائيل التي تم إلغاؤها.

أعلنت إسرائيل الحرب على حركة حماس بعد أن اقتحم مسلحون يوم السبت السياج الحدودي من غزة في أعنف توغل داخل الأراضي الإسرائيلية منذ هجمات مصر وسوريا في حرب يوم الغفران قبل 50 عاما.



قبل الصراع، انخفض الاستثمار في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المتقدمة في إسرائيل مع تباطؤ الاقتصاد العالمي، وأدى انهيار بنك وادي السليكون (SVB) إلى إزالة مصدر تمويل رئيسي، وهدد الإصلاح القضائي المقترح أساس قانون الشركات وحقوق الملكية الفكرية.

وفقا لمركز أبحاث متخصص، شهدت شركات التكنولوجيا المتقدمة الإسرائيلية انخفاضا بنسبة 70 في المائة في جمع التبرعات في النصف الأول من العام، لكنها أضافت أن المعدل استقر عند انخفاض بنسبة 14 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني.

وقالت مايا آيزن زافرير، الرئيس التنفيذي لشركة لوميتيك، إن هذه الأرقام هي “العلامات الأولى على الاستقرار في حجم ونطاق جمع التبرعات، وهي بيانات تعيدنا إلى مستويات 2018-2019”.

في المجمل، جمعت الشركات الناشئة حوالي 5 مليارات دولار حتى الآن في عام 2023، مقابل 16 مليار دولار في العام الماضي ورقم قياسي قدره 26 مليار دولار في عام 2021. وبلغت 10.4 مليار دولار في عام 2019. وكان الاستثمار واسع النطاق ولكن بقيادة الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي (AI). شركات.

وقال آفي حسون، الرئيس التنفيذي لشركة Startup Nation Central وصاحب رأس المال الاستثماري السابق: "بالتأكيد، بينما نحن في خضم الحرب، من الصعب تصور حدوث صفقات كبيرة".



وقال صندوق رأس المال الاستثماري الأمريكي إنسايت بارتنرز إنه سيطابق ما يصل إلى مليون دولار من التبرعات لقائمة معتمدة مسبقًا من المنظمات الخيرية في إسرائيل، قائلًا إنها "فرصة مهمة للوقوف مع أصدقائنا وشركائنا الإسرائيليين".

Gem Security، وهي شركة ناشئة في مجال الأمن السحابي والتي جمعت للتو تمويلها من السلسلة A بقيمة 23 مليون دولار من مستثمرين أمريكيين، لديها 30 موظفًا منقسمون بين إسرائيل ونيويورك. وكانت تعمل على توسيع الفريق عندما اندلع الصراع واضطر بعض الموظفين في إسرائيل إلى الالتحاق بالخدمة الاحتياطية.

وقال آري زيلبرشتاين، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Gem: "ما يحدث في إسرائيل، من وجهة نظري، لن يغير شيئًا في خططنا للبقاء داخل إسرائيل عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا".

ويقدر أرييل إفيرجان، نائب رئيس النمو في شركة MDI Health الناشئة، أن حوالي خمس موظفيها الأربعين في تل أبيب، قد تم وضعهم في الخدمة الاحتياطية. أما البقية فيعملون الآن عن بعد.

