صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2024 .. الأعلى شرق أوسطيا بـ 4 %

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام المقبل من 2.8 في المائة إلى 4 في المائة، الذي يعد الأعلى بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لأكتوبر الصادر أمس، توقع الصندوق نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 0.8 في المائة خلال العام الجاري.

وتعد توقعات الصندوق لعام 2023 أفضل من توقعات الحكومة السعودية البالغة 0.03 في المائة، لكن توقعاته أقل من توقعات الحكومة لعام 2024 البالغة 4.4 في المائة.

وذكر الصندوق أن خفض توقعاته لنمو عام 2023 يعود إلى خفض إنتاج النفط التزاما باتفاق تحالف "أوبك+"، فيما أكد الصندوق أن الاستثمار في المشاريع العملاقة يستمر في دعم القطاعات غير النفطية، لذا تبقى التوقعات لنموه قوية.

ووفق هذه المعطيات سيكون الاقتصادان السعودي والإماراتي الأعلى نموا خلال 2024 بنسبة 4 في المائة لكل منهما.

وستحقق دول الكويت والبحرين ومصر والمغرب ثاني أفضل نمو بعد السعودية والإمارات بنحو 3.6 في المائة لكل دولة.

وفيما يخص 2023، من المتوقع أن تحقق ثلاث دول عربية انكماشا، وهي: السودان والعراق والكويت بنسب - 18.3 في المائة و- 2.7 في المائة و- 0.6 في المائة على التوالي.

وأبقى صندوق النقد توقعاته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال 2023 عند 4 في المائة، بينما خفضها 0.2 في المائة للعام المقبل، لتبلغ 3.7 في المائة.

كذلك أبقى الصندوق على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2023 عند 3 في المائة، بينما خفض توقعاته للنمو خلال 2024 إلى 2.9 في المائة.

وحدة التقارير الاقتصادية