أسعار الغاز في أوروبا عند أعلى مستوياتها منذ 4 أشهر

سجلت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية ارتفاعا جديدا اليوم لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 4 أشهر في ظل المخاوف بشأن البنية التحتية لشبكات الغاز الأوروبية وتداعيات التوترات في الشرق الأوسط.

وذكرت "بلومبيرج" أن سعر العقود الآجلة ارتفع بنسبة 12 في المائة إلى أقل قليلا من 50 يورو لكل ميجاوات/ساعة، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف يونيو الماضي، بعد ارتفاعه أمس بنسبة 15 في المائة.

واستمر ارتفاع الأسعار بعد تقرير نشرته بلومبيرج عن تحقيق في تسريب من خط أنابيب غاز تحت البحر بين فنلندا وإستونيا واحتمال أن يكون ناجما عن عمل تخريبي متعمد.

يأتي ذلك في حين طلبت السلطات الإسرائيلية من شركة شيفرون وقف الإنتاج من حقل تمارا بسبب المخاوف الأمنية، في حين يستمر الإنتاج في حقل ليفياثان الإسرائيلي.

يذكر أن إسرائيل أصبحت دولة مصدرة للغاز إلى جيرانها بفضل الاكتشافات الغازية في مياهها بالبحر المتوسط خلال العقدين الماضيين. كما ترغب في توجيه المزيد من كميات الغاز إلى مصر. ويتم تصدير جزء من الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر، حيث تتم إسالته في محطتي للإسالة قبل إرساله إلى

العملاء في أوروبا. ولكن مصر أوقفت تصدير الغاز المسال بسبب زيادة الطلب المحلي على الكهرباء في فصل الصيف.

وارتفع سعر العقود الهولندية للقياسية للغاز الطبيعي بنسبة 11 في المائة إلى 48.88 يورو لكل ميجاوات/ساعة تسليم الشهر المقبل بحلول الساعة الثانية ونصف ظهرا، في حين ارتفع سعر الغاز البريطاني بنسبة 12 في المائة.