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أخبار اقتصادية- محلية

2831 سجلا تجاريا في السعودية لحلول التقنية المالية .. ارتفعت 21 % بنهاية الربع الثالث

2831 سجلا تجاريا في السعودية لحلول التقنية المالية .. ارتفعت 21 % بنهاية الربع الثالث

"الاقتصادية من الرياض

نما عدد السجلات التجارية القائمة لنشاط حلول التقنية المالية في السعودية، بنحو 21 في المائة بنهاية الربع الثالث من 2023.

وبينت وزارة التجارة في نشرتها الربعية لقطاع الأعمال، أن السجلات التجارية لنشاط حلول التقنية المالية بلغت 2,831 سجلا تجاريا بنهاية الربع الثالث 2023، مقارنة مع 2,329 سجلا تجاريا بنهاية الربع المماثل من 2022.

وتصدرت الرياض أعلى 5 مناطق في السجلات التجارية القائمة لنشاط حلول التقنية المالية بـ 1,707 سجلات تجارية، تلتها مكة المكرمة بـ 588 سجلا تجاريا، ثم الشرقية 297 سجلا تجاريا، والمدينة المنورة بـ 84 سجلا تجاريا، ثم القصيم بـ 44 سجلا تجاريا.

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