مقتل 770 شخصا في غزة وإصابة 4 آلاف آخرين

قالت وزارة الصحة في غزة اليوم إن 770 فلسطينيا على الأقل قتلوا وأصيب أربعة آلاف جراء الضربات الإسرائيلية منذ يوم السبت على القطاع.

وأضافت الوزارة أن 18 آخرين على الأقل قتلوا وأصيب 100 في الضفة الغربية منذ يوم السبت.

نزوح 187500 شخص داخل القطاع

كما تسببت الحرب بين حركة حماس وإسرائيل بنزوح أكثر من 187500 شخص داخل قطاع غزة، على ما ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وقال الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس لايركه: "ارتفع عدد النازحين بشكل كبير في قطاع غزة، حيث وصل إلى أكثر من 187500 شخص منذ السبت. يلجأ معظمهم إلى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا".

من جهتها، قالت مديرة التواصل في الوكالة الأممية تمارا الرفاعي إن الأونروا ستطلق هذا الأسبوع نداء لجمع الأموال لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة للسكان.

ولفتت إلى أن الوكالة الأممية تدير 54 مدرسة في قطاع غزة يمكن أن تكون بمنزلة ملجأ وهي مجهزة بالمعدات اللازمة.

لكنها أشارت إلى أنها غير كافية لتلبية الاحتياجات. وتتوقع الأمم المتحدة نزوح مزيد من الأشخاص.

وقال لايركه: "يعيق تدمير الشوارع والبنى التحتية عمل الفرق الطبية التي تحاول مساعدة الضحايا".

مضيفا: "منذ السبت، تضررت أربع مدارس وثمانية مرافق صحية في غزة".

الصحة العالمية تدعو إلى فتح ممر إنساني إلى قطاع غزة

طلبت منظمة الصحة العالمية اليوم فتح ممر إنساني إلى قطاع غزة المحاصر، والذي يتعرض لقصف إسرائيلي بعد الهجمات التي شنته حركة حماس.

وقال طارق ياساريفيتش الناطق باسم منظمة الصحة العالمية طارق ياساريفيتش لوكالة فرانس برس: "إن فتح ممر إنساني أمر ضروري لتوفير الإمدادات الطبية الأساسية للسكان".

وأشار إلى أن المنظمة تجري محادثات مع مختلف الشركاء.

الإثنين، اجتمع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في القاهرة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمناسبة اجتماع إقليمي للمنظمة، للبحث في إمكانية نقل سلع أساسية من أجل تقديم الرعاية الصحية وضمان سير عمل المستشفيات بشكل سليم.

وأضاف ياساريفيتش: "نحن بحاجة إلى هذه الشحنات. لا يمكن للمستشفيات أن تعمل دون وقود أو كهرباء. فالإمدادات التي خزناها مسبقا أصبحت عند مستوى منخفض، لذلك نحتاج إلى إيصال الإمدادات".

